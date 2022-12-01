Передача состоялась 1 декабря. А пинетки и шапочки закупили неравнодушные люди со всей страны, начиная от Каменска-Шахтинского и заканчивая Курильскими островами.

С данной инициативой выступила жительница Каменска Олеся, которая кинула клич в соцсетях. В итоге желающих поучаствовать в этой акции оказалось много. Деньги переводили из Каменска, Ростова, Москвы, Брянска, Красноярска, Улан-Удэ, Читы, Якутии, Хабаровска и Курильских островов.

Подробности истории в «ПИКе» от 7 декабря.