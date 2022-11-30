1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Донской регион занимает 46-е место среди регионов страны по заболеваемости.

Ежегодно число новых больных ВИЧ-инфекцией во всех регионах России снижается. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 28 ноября на форуме по ВИЧ/СПИДу.

Меж тем по итогам 2021 года в стране было зарегистрировано 59 тысяч новых случаев заражения ВИЧ. Согласно данным за тот же 2021 г., в России проживает более 850 тысяч людей с ВИЧ-инфекцией.

Донской регион занимает 46-е место среди регионов страны по заболеваемости и четвертое среди субъектов ЮФО. С начала года в РО выявили более 600 ВИЧ-инфицированных, а всего зарегистрировано более 20 тыс. человек. Инфицированные проживают на всех 55 территориях области. Большинство вновь выявленных зарегистрированы в Азове, Батайске, Волгодонске, Гукове, Каменске-Шахтинском, Новочеркасске, Новошахтинске, Ростове, Таганроге, Шахтах, Азовском, Аксайском, Белокалитвинском, Неклиновском, Красносулинском и Октябрьском районах. Информация об этом опубликована на сайте донского правительства. Основную часть пациентов на территории области составляют люди в возрасте 30–49 лет.

По данным областного Минздрава, в 2021 году в донском регионе родились 209 детей от ВИЧ-инфицированных женщин. Вирус обнаружен в крови одного ребенка. Поставлены на учет 137 человек с ВИЧ из числа беженцев.