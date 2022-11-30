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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске начали устанавливать новогодние елки

общество

Каменску на Новый год обещают праздничную фотозону

Каменску на Новый год обещают праздничную фотозону

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Ее профинансируют предприниматели города.

Новогодние мероприятия в Каменске-Шахтинском точно будут. Об этом сообщил глава администрации В. Шевченко на встрече с населением 25 декабря. Культура города подготовит программу для детей. Но тратить городские деньги на новые украшения не планируется. При этом глава уточнил:

– Мы обратились к неравнодушным людям, чтобы сделать подарком для горожан небольшую композицию в виде фотозоны. Прошлогодние шары несколько подняли настроение у людей. Просьба одна: не сажайте на светящиеся шары детей, это очень опасно. 

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