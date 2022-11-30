На начало 2022 года численность постоянного населения в Каменске-Шахтинском составила 86 365 человек.

В этот же период прошлого года в Каменске проживало 87 113 человек. На 1 октября текущего года демографическая ситуация в городе характеризуется уменьшением числа родившихся по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 4,7% и уменьшением числа умерших на 10%. Данные были озвучены главой администрации города В. Шевченко на встрече с горожанами 25 ноября.

Об итогах переписи населения читайте в свежем номере «ПИКа» от 30 ноября.