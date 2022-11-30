30 ноября в соцсетях появился официальный комментарий на тему бездомных собак в Каменске-Шахтинском.

От имени представителя Правительства Ростовской области сообщается:

«В настоящее время заключен муниципальный контракт с подрядной организацией на отлов и стерилизацию (кастрацию), вакцинацию животных без владельцев. Подрядчиком будет произведен отлов животных в районе рынка.

Также сообщается о том, что после выполнения вышеуказанных работ возврат животных без владельцев осуществляется на прежнее место обитания».

Напомним, в городе проблема с бездомными собаками достигла апогея. Например, в районе центрального рынка давно поселилась стая бродячих псов. На днях каменчане насчитали в ней 18 собак. Они то и дело облаивают прохожих, кидаются на людей с животными — имеются уже и пострадавшие.

Теперь нам сообщают, что их отловят, стерилизуют и вернут на прежнее место. Ну и что мы получим в сухом остатке?

Стерилизовать стерилизованных, понятное дело, никто повторно не будет. А в стае, про которую идет речь, большая часть тех, кого уже стерилизовали и поставили на них метки в виде чипов на ушах.