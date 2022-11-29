анонс номера
Завтра выходит из печати новый номер газеты «ПИК»!
Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 48-го выпуска «ПИКа» от 30 ноября 2022 года.
Читайте в номере:
- Глава в ужасе от бани. А каменчане еще в ужасе от поломанных детских площадок, аварийной канализации, разрытых дорог, некачественной водопроводной воды. Своими мнениями они обменялись с Владимиром Шевченко на его первой публичной встрече. »4-5
- Вышки во дворе не будет. Жители многоквартирных домов на улице Красной отстояли свой двор, в котором собирались установить вышку сотовой связи. »2
- Без электричества ДК Маяковского и еще несколько объектов в городе. Из-за приватизации. »2, 8-9
- Проблему с бродячими собаками в Каменске начали решать. »3
- Каменский ФК «Строитель» — чемпион Лиги чемпионов ЮФО и СКФО. »37
- Задержаны уже двое педофилов. Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел за преступление против неприкосновенности несовершеннолетних. Один из случаев произошел в Каменске, другой в Донецке. »7
- Каменск не ходит, а крадется на работу. «Почему уличное освещение выключают, когда еще не рассвело? Это ж натуральное вредительство!» — недоумевают жители Каменска, микрорайонов Лиховского и Заводского. »8
- «Боимся на новой дороге застрять». «Отсыпали нашу дорогу для галочки. Посмотрите, во что она превратилась. Крадемся через лужу и думаем, как бы не застрять», — посетовали жители ул. Лесной в одноименном хуторе через неделю после ямочного ремонта. »16