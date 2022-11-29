С 5 по 19 декабря всему транспорту, кроме спецмашин, будет запрещено пользоваться выездом на трассу М4 «Дон» из Новочеркасска в сторону Ростова.

В это время на дороге будут завершаться работы по строительству обхода Аксая.

Доехать до Ростова-на-Дону можно будет по старой ростовской дороге через станицу Грушевскую или по развязке у аэропорта Платов, сообщает «ДОН-24».

Выезд на трассу М4 «Дон» из Новочеркасска в северном направлении и заезд в город с трассы останутся открытыми.