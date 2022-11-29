До конца декабря 2022 г. подрядчик ИП Ракитский будет отлавливать в микрорайоне Заводском бесхозных животных.

Объявление, предупреждающее о том, что всех собак, которые будут гулять без сопровождения хозяев, отловят, расклеили в публичных местах в микрорайоне в начале недели не формальности ради. А для того, чтобы избежать претензий со стороны граждан, которые подкармливают бродячих псов и мешают ветеринару их отлавливать. Зачастую эти граждане защищают как раз тех животных, которые уже не раз кусали прохожих. Об этом корреспонденту «ПИКа» рассказал начальник сектора по местному самоуправлению мкр. Заводского Евгений Кремнев.