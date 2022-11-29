Согласно данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ, 29 ноября с 18.00 на Землю обрушится магнитная буря с силой геомагнитных колебаний в 5 баллов. Магнитный шторм продлится до вечера 30 ноября, после чего ослабеет. Небольшие геомагнитные возмущения также ожидаются 1 декабря.

Из-за влияния магнитных бурь метеозависимые люди и гипертоники могут почувствовать ухудшение состояния здоровья, столкнутся с головными болями, скачками давления, резким упадком сил. Чтобы снизить воздействие, врачи рекомендуют избегать физических нагрузок, отказаться от тяжелой пищи и алкоголя и больше времени проводить на свежем воздухе.