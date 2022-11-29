Администрация города планирует просить деньги у губернатора области.

25 ноября на встрече с населением сити-менеджер Владимир Шевченко сообщил, что заключен контракт на составление сметы капремонта городского фонтана с прилегающей к нему территорией. Правда не пояснил – речь идет о капитальном ремонте нынешнего гранитного монстра, который недолюбливают все каменчане, или строительство совершенно нового фонтана.

В следующем году в адрес губернатора планируют направить обращение о выделении денег на фонтан: ориентировочная стоимость – 33 млн руб.

Горожане высказываются по поводу этих планов так: фонтан городу, конечно, нужен, но надо расставить приоритеты. Что для Каменска сейчас важнее – красотища или нормально действующие канализация и водопровод, дороги? Все это хозяйство находится в аварийном состоянии. А нам почему-то выделяют деньги на те объекты, которые «каши не просят».