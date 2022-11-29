Участок дороги длиной 1200 м, соединяющий пос. Васильевский со съездом с трассы М21, прогрейдировали на прошлой неделе.

Работы выполнял субподрядчик МУП «Зеленое хозяйство». Важно отметить, что проведения этих работ местные жители добивались несколько лет. В дождь и во время таяния снега эта дорога превращалась в грязное месиво. Вот тогда-то выбраться оттуда могла не всякая машина.

Письма с требованием привести дорогу в нормальное состояние люди рассылали в администрацию Каменского района, в Правительство Ростовской области и даже в приемную президента.

Также на прошлой неделе «Зеленое хозяйство» полностью заменило асфальт на участке дороги длиной 1300 м между Бородиновским мостиком и х. Вишневецким. Дорога очень востребована – жители Каменска и Каменского района ездят по ней на турбазы и в вишневецкие леса за грибами.