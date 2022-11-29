Заболеваемость коронавирусом за прошедшую неделю в России выросла на 7%. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

После относительной стабилизации эпидситуации по COVID-19, в стране начался небольшой рост заболеваемости. По состоянию на 29 ноября в России за последнюю неделю зарегистрировано почти 39 тысяч случаев заболевания ковидом. Рост заболеваемости фиксируется в 44-х регионах, в том числе в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Ростовская область, судя по официальным данным, находится в периоде относительного благополучия: за последние сутки, по состоянию на 29 ноября в регионе официально зарегистрировано 12 вновь заболевших.