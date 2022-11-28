В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств.

– Следственным отделом по г. Донецк СУ СК Российской Федерации по Ростовской области расследуется уголовное дело по обвинению 27-летнего жителя г. Каменска-Шахтинского в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3, п. «б», ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование с применение насилия к потерпевшей), п. «а» ч. 3, п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей), – сообщает старший помощник руководителя следственного управления СКР по Ростовской области Галина Гагалаева.

По версии следствия, с 2018 по 2020 год обвиняемый, находясь в Каменске, неоднократно с применением насилия насиловал свою сестру 2005 г.р.

О совершаемых преступлениях правоохранительным органам стало известно в 2022 году, после чего незамедлительно было возбуждено уголовное дело.

Обвиняемый задержан, судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.