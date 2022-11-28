Жильцам многоквартирного дома на ул. Красной в Каменске-Шахтинском, во дворе которого планировали установить вышку сотовой связи, видимо, удалось отвоевать землю.

Глава администрации Каменска В. Шевченко в ответном письме на обращение депутата городской думы Ю. Ротаря сообщает, что земельный участок не может быть использован для размещения планируемого объекта.

В письме также сообщается, что Комитетом по управлению имуществом (КУИ) будет рассмотрен вопрос об аннулировании разрешения на использование земель под строительство вышки сотовой связи.

Напомним, во дворе дома № 66 на ул. Красной собрались возводить мачту станции сотовой связи. В двадцати метрах от окон жильцов.

Жители многоквартирного дома несколько недель бунтовали против установки вышки. Постоянно дежурили, не пуская строительную технику. После публикации об этом в «ПИКе» к решению проблемы подключились депутаты городской думы, позже на разговоры с жильцами решились и городские власти.

Теперь, если документ, выданный компании сотовой связи, действительно будет аннулирован, каменский случай можно будет считать прецедентом. На практике в подобных случаях не часто жильцам удаётся отстоять свои права.