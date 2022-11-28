В России возрастает активность свиного гриппа H1N1. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.

Вместе с растущей заболеваемостью гриппом распространяются риносинцитиальный вирус и аденовирусная инфекция. Глава ведомства подчеркнул, что особое внимание необходимо уделить вакцинации против гриппа, ковидной и пневмококковой инфекции. М. Мурашко также напомнил о необходимости ревакцинации от коронавируса людям, которые прививались более шести месяцев назад.

Согласно последним данным областного Роспотребнадзора, за 46-ю неделю, с 13 по 20 ноября, по области зарегистрировано 16,6 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что на 1% ниже эпидемического порога. У четырех человек выявлен вирус гриппа А(H1N1).