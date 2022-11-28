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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каратистка из Каменска завоевала серебро на международном турнире

спорт

Каратистка из Каменска завоевала серебро на международном турнире

Опубликовано

Ксения Асеева из клуба каратэ до «Тори» стала серебряным призером молодежного международного турнира для спортсменов 14-17 лет, который проходил в Москве 24 и 25 ноября.

В соревнованиях приняли участие более семисот сильнейших спортсменов из восьми стран. Свои бойцовские навыки каратисты демонстрировали на татами спортивного комплекса Ирины Винер в Лужниках. В соревнованиях приняли участие сильнейшие каменские каратистки клуба «Тори» Ксения Асеева, Диана Буценко, Виктория Лутошкина и Алина Синебрюхова. По итогам состязаний Алина Синебрюхова завоевала бронзу. Ксения Асеева стала серебряным призером, она вошла в состав сборной РФ. Тренирует девушек Александр Кравченко

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