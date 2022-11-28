Ксения Асеева из клуба каратэ до «Тори» стала серебряным призером молодежного международного турнира для спортсменов 14-17 лет, который проходил в Москве 24 и 25 ноября.

В соревнованиях приняли участие более семисот сильнейших спортсменов из восьми стран. Свои бойцовские навыки каратисты демонстрировали на татами спортивного комплекса Ирины Винер в Лужниках. В соревнованиях приняли участие сильнейшие каменские каратистки клуба «Тори» Ксения Асеева, Диана Буценко, Виктория Лутошкина и Алина Синебрюхова. По итогам состязаний Алина Синебрюхова завоевала бронзу. Ксения Асеева стала серебряным призером, она вошла в состав сборной РФ. Тренирует девушек Александр Кравченко.