Удача продолжает улыбаться каменскому ФК «Строитель». Едва выиграв чемпионат Ростовской области на кубок губернатора среди команд высшей лиги, команда снова совершила спортивный подвиг, получив чемпионский кубок межрегиональных спортивных соревнований по футболу «Лига чемпионов ЮФО и СКФО» среди любительских команд.

27 ноября в финальном матче в Невинномысске каменчане в серии послематчевых пенальти обыграли команду чемпионов «Нийсо» из Алхан-Юрта со счетом 3:4 (основное время 2:2).

Подводя итоги матча, комментатор отметил лучших игроков команды: Станислава Рубана, Валерия Титаренко, голкипера Максима Никитюка.

Напомним, в одной четвертой финала каменчане выиграли у чемпионов республики Адыгея ФК «Асбир» со счетом 9:1, полуфинале обыграл обладателя суперкубка Краснодарского края — 2022 команду «Пионер» со счетом 6:1.

В 2021 году чемпионский титул в «Лиге чемпионов ЮФО и СКФО» достался команде «Пионер» из Краснодарского края.