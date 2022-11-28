Воспитанники СШОР № 1 стали бронзовыми призерами на шестом Всероссийском юношеском турнире по дзюдо «Отечество».

Соревнования, в которых принимали участие более двухсот спортсменов из разных регионов страны и ближнего зарубежья, проходили 27 ноября в Ростове-на-Дону в КСК «Экспресс».

По итогам боев Александр Гончаров завоевал третье место (тренер Арсен Акопян), также бронзовым призером соревнований стала Марина Савченко (тренер Андрей Грибенников). Призеры и победители получили награды от заммэра Ростова по организационно-правовым и кадровым вопросам Александра Новицкого.