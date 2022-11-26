27 ноября россияне будут отмечать День матери. Праздник призван напомнить о нашей любви и сказать самые теплые слова мамам, мамочкам, мамулям.

День матери в России учрежден 24 года назад, в 1998 году. Символами праздника стали плюшевый медведь и незабудка. Цветок был выбран не случайно: по народным поверьям, он обладает волшебной силой возвращать память людям, которые забыли о своих родных и близких.

Накануне Дня матери на торжественной церемонии в Таганроге, каменчанка Юлия Ващенко, мать восьмерых детей, удостоена почестей в числе других многодетных женщин. Ей вручен диплом губернатора Ростовской области «За заслуги в воспитании детей». Вот у кого в День мамы будет поздравлений и поцелуев – в восьмикратном размере!

Но в День матери любви, внимания, подарков и заботы достойна каждая мама – будь у нее один ребенок, два, три и еще больше.

С Днем матери, дорогие каменчанки! Женского и материнского вам счастья!