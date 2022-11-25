ЖКХ
Роспотребнадзор считает, что воду из крана пить можно
Руководитель территориального отдела Роспотребнадзора Валентина Тыквинская сообщила на внеочередном заседании постоянных комиссий каменской городской думы, что последний анализ воды показал допустимое содержание бромдихлорметана и дибромхлорметана.
В свою очередь, глава администрации Владимир Шевченко отметил, что режим ЧС по воде будет снят в том случае, если повторный анализ воды подтвердит ее безопасность для потребителей.
Заседание по такому важному для жителей города вопросу, по чьему-то странному решению (можно догадаться, по чьему именно) сделали кулуарным, то есть без народа и без прессы.