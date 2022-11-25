Руководитель территориального отдела Роспотребнадзора Валентина Тыквинская сообщила на внеочередном заседании постоянных комиссий каменской городской думы, что последний анализ воды показал допустимое содержание бромдихлорметана и дибромхлорметана.

В свою очередь, глава администрации Владимир Шевченко отметил, что режим ЧС по воде будет снят в том случае, если повторный анализ воды подтвердит ее безопасность для потребителей.

Заседание по такому важному для жителей города вопросу, по чьему-то странному решению (можно догадаться, по чьему именно) сделали кулуарным, то есть без народа и без прессы.