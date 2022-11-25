Утром 25 ноября дорожники начали укладывать второй слой асфальта на ул. Сафонова – там продолжается капитальный ремонт участка дороги.

А чтобы автотранспорт не мешал проведению работ, на съездах с улиц Красной и Ворошилова на Сафонова установили специальные заграждающие конструкции, то есть – проезд закрыт. Однако некоторые автомобилисты игнорируют их и едут под асфальтовый каток.

– Ладно если человек живет на этом участке ул. Сафонова и подъезжает к своему двору. Но есть же такие, кто сквозняком мчит, да еще и кроет матом нас за то, что мы тут новый асфальт решили постелить. Никакой культуры! – так комментируют работники «Каменскавтодора» поведение таких лихачей.