Подписчики сообщили, что в мкр. Лиховском темень, работает лишь 30% освещения.

«Заключен муниципальный контракт с подрядной организацией на обслуживание воздушных линий наружного освещения. В настоящее время подрядная организация производит ремонтные работы по замене/ремонту воздушных линий наружного освещения в городе Каменск-Шахтинском, в том числе и в мкр. Лиховском, все работы должны быть завершены до 31.12.2022. Дополнительно изысканы денежные средства на проведение ремонтных работ по ул. Советской мкр. Лиховского, предполагаемый срок проведения работ – декабрь 2022», – ответила администрация города.