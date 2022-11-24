Об этом администрация города заявила в социальных сетях в ответ на сообщения горожан.

В группе «ПИКа» «ВКонтакте» к публикации о ремонте тротуара на ул. Сафонова каменчане оставили комментарии с просьбой дать ума ряду тротуаров. В частности, на ул. Ворошилова в районе «Муравейника», в пер. Коммунальном и в пер. Крупской.

«Вопрос ремонта тротуаров по ул. Ворошилова (р-н «Муравейника») и в пер. Коммунальном (от ул. Освобождения до ул. Героев Пионеров) будет рассмотрен в 2023 году», – ответили под ником «Администрация города Каменск-Шахтинский».

«Вопрос по ремонту тротуара по пер. Крупской (от ул. Арсенальная до ул. Мусина) находится на рассмотрении. Работы по данному направлению ориентировочно запланированы в марте 2023 года», – добавила администрация.