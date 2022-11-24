Для того чтобы плату за ноябрьское электричество произвели по ныне действующим тарифам, «ТНС-энерго Ростов-на-Дону» советует передать показания личных счетчиков в эту организацию и оплатить использованные киловатты до 25 ноября.

Если показания счетчиков будут переданы после 25 ноября, то плата за весь объем потребления в ноябре будет рассчитан по новым тарифам.

Напомним, с 1 декабря второй раз в 2022 г. будут повышены тарифы на все коммунальные услуги. Согласно поручению правительства РФ, тарифы увеличатся максимум на 9%.