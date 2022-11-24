22 ноября депутат Заксобрания РО приняли поправки в областной устав, согласно которым изменены описания границ региона.

Документ связан с принятыми ранее федеральными законами, закрепившими, что Донецкая народная республика и Луганская народная республика являются субъектами РФ.

– Новые регионы являются сопредельными с Ростовской областью. Донская земля теперь не граничит с иностранными государствами, мы по всему периметру своей границы соприкасаемся с территориями регионов Российской Федерации. В связи с этим возникает вопрос – лишается ли Ростовская область статуса приграничной территории? Это понятие Уставом области не определяется. Но совершенно очевидно, что у нашего региона внешней государственной границы не будет, – цитирует пресс-служба ЗС РО председателя Заксобрания Александра Ищенко.