ВЦИОМ обнародовал результаты исследования, посвященного безопасности дорожного движения.

В сводки ГИБДД буквально ежедневно попадают новые случаи дорожно-транспортных происшествий. Некоторые последствия ДТП затрагивают здоровье и жизнь людей.

Так, по мнению россиян, наибольшему риску стать жертвой ДТП сегодня подвергаются дети-пешеходы, так думают 67% наших сограждан. Второй по популярности вариант — неопытные водители транспортных средств. Еще 27% считают, что есть высокий риск оказаться под колесами авто и у взрослых пешеходов. Дети-пассажиры звучат в ответах 13%.

За девять лет представления россиян о причинах ДТП изменились, но на первом месте по-прежнему низкий уровень культуры участников дорожного движения — 48% (2013 г. — 47%). В топ-3 причин вошли также наличие привилегий у отдельных водителей (14%) и мягкость наказаний за нарушение правил дорожного движения (12%), этот вариант звучал в 2013 г. чаще — 20%.

* Всероссийский центр изучения общественного мнения.