23 ноября под Ростовом произошла серьезная авария с участием машины такси (Renault Logan), микроавтобуса и газели.

Уточняется, что происшествие случилось в 06.15 на 1032 км + 550 м трассы М4 «Дон» Аксайского района. В ДТП пострадали четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Ростовской области.

По предварительным данным, 41-летний водитель Renault выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Ford Transit, который перевернулся от удара. Затем в легковушку врезался грузовик газель.

Водителя такси зажало в салоне. Спасатели смогли вытащить мужчину из машины, его передали медикам в тяжелом состоянии. Кроме того, с различными травмами в больницу были доставлены еще трое пассажиров автобуса, уточнили в ГИБДД.