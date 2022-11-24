В 2023-2024 годы на модернизацию инфраструктуры ЖКХ в регионе будет направлено 7,7 млрд руб. Об этом стало известно в ходе заседания Правительства Ростовской области 23 ноября.

5,3 млрд руб. из них предусмотрено Фондом национального благосостояния с учетом софинансирования и 2,4 млрд руб. – из областного бюджета и внебюджетных источников. Значительную часть этих денег планируется направить на восстановление сетей отопления, а также на решение наиболее проблемных вопросов.

Какая часть этих миллиардов достанется Каменску-Шахтинскому, а также будет ли с их помощью отремонтирован коллектор на ул. Ворошилова и решена проблема изношенных водопроводных сетей, пока неизвестно.