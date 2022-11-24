Не успела команда ФК «Строитель» собрать все аплодисменты за победу в чемпионате Ростовской области на кубок губернатора среди команд высшей лиги, как снова прославилась на всю область. Теперь каменчане громят соперников в Лиге чемпионов ЮФО-СКФО по футболу.

Так, в одной четвертой финала «Строитель» выиграл у чемпионов республики Адыгея ФК Асбир со счетом 9:1, а в полуфинале обыграл обладателя Суперкубка Краснодарского края — 2022 команду «Пионер» со счетом 6:1. 27 ноября в Железноводске пройдет финальный матч, где ФК «Строитель» встретится с «Нийсо» Алхан-Юрт, чемпионами Чеченской республики. На этом матче решится судьба будущего чемпиона ЮФО и СКВО.