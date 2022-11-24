Возле центрального рынка на ул. Ворошилова обитает дюжина крупных собак, которые то и дело пугают прохожих.

По мнению многих горожан, эти крупные и симпатичные на вид животные обитают именно там из-за того, что торгующие их регулярно кормят. И в ожидании следующей кормежки собаки нет-нет да и облают прохожих. «Так ведь и хапнуть могут», – опасаются каменчане.

Кроме того, эта компания создает аварийную ситуацию. В редакцию «ПИКа» читатели не раз сообщали, как «за малым не сбил крупную бродячую собаку».

Безусловно, среди горожан есть и такие, кто считает, что на собак наговаривают. Уважаемые зоозащитники, позвольте с вами не согласиться. Действия животного предугадать невозможно. А если вам так жалко собак, забирайте их к себе домой.