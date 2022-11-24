Также введен запрет на пропаганду педофилии и смены пола. Штрафы составят до 10 млн рублей.

Депутаты Госдумы единогласно приняли в третьем чтении закон, направленный на запрет распространения материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения или предпочтения.

Закон предполагает включение сайтов, распостаняющих подобную информацию, в реестр запрещенных с их дальнейшей блокировкой, а также запрет продажи товаров (в том числе иностранных), содержащих запрещенную информацию.

Также законом расширяются требования к рекламе, которая не должна содержать подобную информацию.

Кроме того, внесены изменения в Кодекс об административных правонарушениях в части наказания за неисполнение запрета. Например, за нарушение запрета пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений среди лиц любого возраста будет грозить штраф от 50 тыс. до 400 тыс. рублей для граждан, от 100 тыс. до 800 тыс. — для должностных лиц, от 800 тыс. до 5 млн или приостановление деятельности до 90 суток — для юрлиц.