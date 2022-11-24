22 ноября депутаты Заксобрания Ростовской области утвердили новую схему одномандатных избирательных округов к предстоящим выборам в Донском регионе в 2023 году.

Выборы депутатов в Заксобрание РО состоятся уже через 10 месяцев. В преддверии политического мероприятия поменялось избирательное законодательство. В июне текущего года областные парламентарии внесли изменения в закон, который увеличивает число одномандатных округов с 30 до 40. А количество мандатов, замещаемых по партийным спискам, сократилось с 30 до 20. Документ вступил в силу с 1 ноября 2022. После чего был дан месяц на утверждение новой схемы округов.

Так, каждый избирательный округ составляет единую территорию, соблюдая примерное равенство по числу избирателей (примерно 80 тысяч человек в каждом округе), с допустимым отклонением от средней нормы представительства не более чем на 10 процентов.