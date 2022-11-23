24 ноября в Донецке будет проводиться реконструкция резервуаров водопроводной насосной станции на ул. Коммунальной, 1а. В связи с этим более чем на сутки будет прекращено водоснабжение всего центра города и отдельных микрорайонов.

Как сообщает газета «Новость», МУП «Исток» намерен прекратить подачу воды с 5.00 24 ноября до 12.00 25 ноября. Однако жителям уже сообщили, что, возможно, воду отключат уже 23 ноября вечером.

Во время реконструкции насосной станции воды не будет по следующим адресам:

– квартал Ляховича, квартал 12, квартал 35/36, квартал 60, квартал ВГСЧ, мкр. 14;

– переулки 1-й Волжский, 2-й Волжский, Багратиона, Благодатный, Восточный, Горноспасательный, Горный, Западный, Изваринский, Клубный, Крутой, Лескова, Одесский, Осипенко, Парковый, Погодина, Ровный, Стандартный, Станционный, Театральный, Тенистый, Тупой, Узкий, Фрунзе, Харьковский, Химический;

– проспекты Ленина и Мира;

– Украинское шоссе;

– улицы 6-го Фестиваля, Айвазовского, Б. Хмельницкого, Бабушкина, Балтийская, Василевского, Весенняя, Водопроводная, Волгоградская, Гагарина, Гайдара, Гаражная, Гастелло, Горького, Дарвина, Железняка, Задорожная, Заслонова, Индустриальная, Казакова, Кирова, Кольцевая, Коммунальная, Комсомольская, Краснова, Куйбышева, Кутузова, Лазо, Ленинградская, Линейная, Луначарского, Майская, Маршала Жукова, Матросова, Маяковского, Механизаторов, Нахимова, Невского, Некрасова, Орджоникидзе, Островского, Павлова, Панфилова, Пирогова, Победы, Подтелкова, Разина, Рыночная, Салтыкова-Щедрина, Сафонова, Серафимовича, Свердлова, Седова, Смирнова, Средняя, Стадионная, Стаханова, Суворова, Танкистов, Трудовые резервы, У. Громовой, Урицкого, Фадеева, Фрунзе, Фурманова, Циолковского, Чапаева, Черняховского, Чехова, Шевченко, Щербакова, Щорса, Ясная.

Водоснабжение пос. Гундоровского будет осуществляться в обычном режиме.