Период времени, в который россияне будут участвовать в специальной военной операции, будут засчитывать в двойном размере при выплате страховых пенсий.

Кроме того, двойной размер стажа будет учитываться для начисления досрочных пенсий людям, работавшим до мобилизации на Крайнем Севере или на вредных производствах, сообщает «Парламентская газета». Проще говоря, расчет стажа будет производиться по формуле «день за два».

Данная мера поддержки коснется всех участников СВО – контрактников, мобилизованных и добровольцев.