анонс номера
Завтра выходит из печати новый номер газеты «ПИК»!
Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 47-го выпуска «ПИКа» от 23 ноября 2022 года.
Читайте в номере:
- Табу на электроустановки. Против продажи в частные руки подстанций и трансформаторов проголосовала городская дума 15 ноября — чтобы никто не мог по своему хотению выключить рубильник и оставить без электричества жилые дома, больницы, детсады, как уже случилось этой осенью в Каменске. »4-5
- Министр Мантуров пощупал каменские жилеты. Зампредседателя правительства РФ Денис Мантуров ознакомился с работой и продукцией «Каменскволокна». »3
- Роспотребнадзор: воду из автоматов пить можно, из кранов — нельзя. »2
- Питанием в школах и детсадах просят заняться прокуратуру. В теме горячего питания в школах и детских садах вместо решения проблемы образовываются новые обстоятельства. »5
- Отчет «живьем» перед народом. Глава Шевченко назначил встречу в ДК Гагарина. »4-5
- «ПИК» продолжает рассказывать о самых талантливых и творческих жителях Каменска. Сегодня вспоминаем мастерицу, которая прославила наш город необычным искусством — ковровой вышивкой »12
- В Лесном появились дороги. На прошлой неделе была исполнена давняя мечта жителей нескольких улиц в х. Лесном. »14
- Новую дорогу губит коммуналка. Капремонт в переулке Коммунистическом еще не закончился, а причины расковырять свежий асфальт уже появились. »8