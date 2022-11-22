В этом году на ноябрь выпали две зеркальные даты, одна из них уже прошла – 11.11.22, а вторая наступила сегодня – 22.11.22. Нумерологи называют этот день энергетически мощным и советуют не пропускать его просто так.

Основным числом в дате 22.11.22 является двойка, которая обладает огромной целеустремленностью и мощностью. Поэтому, именно сегодня стоит сосредоточиться на своих желаниях. Так как двойка придает решительности, то сегодня можно попытаться сделать шаг навстречу к своим целям. А еще по уверению экспертов, 22.11.22 является настоящим денежным магнитом. Дата может повлиять на финансовое положение и на карьерный рост каждого из нас.

Любителям же необычного, которые захотят, к примеру, в этот день сочетаться узами брака или устраивать праздник, специалисты настоятельно не рекомендуют этого делать, так как после этого возможен несчастливый развод, печальное событие, и вообще, что-то может пойти не так как планировалось.

Чтобы 22.11.22 человеку сопутствовал успех во всех сферах деятельности, нужно простить старые обиды и не держать ни на кого зла. В противном случае, дела могут буксовать буквально на ровном месте. А для привлечения удачи и богатства астрологи рекомендуют сегодня отдавать предпочтение одежде и аксессуарам красных и розовых оттенков, избегая мрачных тонов.