Отсутствует электроснабжение в ДК им. Маяковского с 17 ноября.

Об этом начальник отдела культуры Ирина Киселева сообщила на внеочередном заседании городской комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций. По словам чиновницы, отключения электроэнергии начались в ДК 23 сентября после продажи электроподстанций К-5 и К-6, расположенных на комбинате, частному лицу.

С тех пор электричество во Дворце культуры отключали более десяти раз на период от трех часов до пяти суток.

Если в ближайшее время не будет найден альтернативный способ подачи электроснабжения, многие мероприятия, в том числе занятия творческих коллективов и фестиваль «Река дружбы», придется отменить.