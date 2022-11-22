Каменский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении мужчины, убившего свою мать.

Напомним, трагедия случилась 10 апреля 2022 года в одном из частных домов в Каменском районе. 39-летний сын проживал с родителями. Семья характеризовалась как неблагополучная, выпивали в ней все крепко и регулярно.

В тот день между сыном и матерью произошел конфликт, повздорили они из-за громкого звука включенного телевизора. Перепалка закончилась тем, что сын несколько раз ударил мать кулаком по голове.

Задержанный сознался, что это он избил свою 65-летнюю мать, после чего та скончалась. Вину свою признал. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, повлекшего по неосторожности его смерть).

— В ходе судебного разбирательства установлено, что между родственниками произошел словесный конфликт, в результате которого сын нанес матери не менее двух ударов кулаком по голове, – комментирует произошедшее помощник городского прокурора Лариса Кочергина. – Смерть потерпевшей наступила лишь спустя пять дней после получения травм. Все эти дни женщина жила обычной жизнью и не жаловалась на здоровье. Эксперт объяснил, что это редкое явление в медицине называется «светлым промежутком», в течение которого человек с травмой может передвигаться, оказывать сопротивления и т.д.

Судом мужчина признан виновным в инкриминируемом ему преступлении, ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу вступит через десять дней после его оглашения.