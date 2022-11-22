На этой неделе КУИ Каменска намерен обратиться с иском в Каменский районный суд о признании недействительной сделки продажи частному лицу трансформаторов К-6 и К-5, от которых подается электроснабжение в ДК им. Маяковского, ГБ № 1, дом № 3а на ул. Декабристов, гаражный кооператив и ИП Шебанов.

Такое решение было принято в ответ на такой же иск нового владельца трансформаторов. Если суд удовлетворит эти исковые требования, трансформаторные подстанции опять станут городской собственностью, и договор об их содержании будет заключен с «Донэнерго».