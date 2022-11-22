По данным пресс-службы Роспотребнадзора, в России наблюдается стабилизация эпидпроцесса по COVID-19. Рост заболеваемости отмечается в 38 регионах, превышение показателей – в 26.

Доминирующими вариантами коронавируса остаются штаммы ВА.4 и ВА.5 (на них приходится 97% подтвержденных случаев). Новых штаммов «цербер» (B.Q.1.1) и BQ.1 в стране не выявлено. В Ростовской области за сутки с 21 на 22 ноября выявлено 14 заболевших, умерших нет.

Напомним, варианты коронавируса BQ.1 и «Цербер» быстрее,чем другие штаммы передаются от человека к человеку. Информация о том, что эти мутации были выявлены в России, появилась в конце октября.