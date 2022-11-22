МЧС объявило в донском регионе штормовое предупреждение на 22 и 23 ноября.

Специалисты прогнозируют сильные дожди в сочетании с грозой и усилением юго-западного и западного ветра с порывами до 20-24 метров в секунду. Местами по северу и западу области есть вероятность выпадения мокрого снега и налипание его на проводах и деревьях. Меж тем, в Каменске-Шахтинском продолжает сохраняться аномально теплая для конца ноября погода и каких-либо природных катаклизмов не намечается.

Сегодня, 22 ноября, отметка в +13…+15 градусов – не первоапрельская шутка, а реальность. 23 ноября и до конца рабочей недели, немного похолодает до +5…+7 градусов, но обойдется без ночных заморозков. 22 и 23 ноября, а также на выходные 26 и 27 ноября синоптики обещают небольшие осадки и ветер до 13 м/с с порывами до 16 м/с.