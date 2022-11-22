С 22 ноября автобус № 3 начал работать по новому графику.

Интересно, что новость об этом появилась на сайте администрации города в 17.00 этого же дня. Вероятно, не зная нового расписания, к тому времени все, кто мог уже успели опоздать или не дождаться нужного рейса.

Маршрут № 3

рабочие

От парка Маяковского: 6.06 6.54 7.42 16.20 17.20

От комбината до Южного: 6.12 7.02 7.50 16.26 17.29

От Южного: 6.30 7.18 8.06 16.44

От комбината до парка Маяковского: 6.44 7.32 8.20 17.02