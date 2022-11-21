20 ноября танцоры каменского клуба «Дина» приняли участие во всероссийском турнире по бально-спортивным танцам «Лавиента» на кубок главы Гукова.

В соревнованиях, проходивших в местном Дворце культуры, приняли участие 119 участников из Каменска-Шахтинского, Ростова-на-Дону, Антрацита, Луганска, Каменоломни, Зверева, Новочеркасска, Волгограда, Аксая, Батайска, Белой Калитвы, Каменоломен, Чалтыря и др.

12 спортсменов из Каменска продемонстрировали на танцполе медленный вальс, танго, квикстеп, ча-ча-ча, румбу и джайв.

По итогам турнира Златослава Алешникова, Елизавета Ботова, Кира Гетьманская, Эмилия Гетьманская, Марьяна Калашникова, Полина Коптева, Ксения Панкратьева, Дарья Плужникова, Диана Путилина, Анастасия Смирнова, Данил Уваров и Эмилия Шварцкоп стали обладателями золота. Тренируются ребята у руководителя клуба «Дина» Дины Голубевой.