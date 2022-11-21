В ближайшее время Государственная дума рассмотрит в первом чтении законопроект о федеральном выходном дне 31 декабря. Об этом сообщают «Известия».

Соответствующий документ, разработанный депутатами от ЛДПР, предполагает внесение изменений в ст. 112 Трудового кодекса РФ, в соответствии с которым 31 декабря станет праздничным днем вместо 8 января.

Неразбериха с последним днем года происходит несколько лет: в 2019 году решение о том, чтобы сделать 31 декабря выходным, приняли большинство субъектов РФ, в 2020-м законопроект был внесен в нижнюю палату парламента, в 2021-м премьер Михаил Мишустин принял решение о признании этого дня нерабочим…

Новая инициатива должна закрепить за последним днем года статус официального выходного.

Напомним, в этом году 31 декабря приходится на выходную субботу. Новогодние праздники продлятся до 8 января включительно.