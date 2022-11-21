Пассажиры верхних полок российских поездов с 1 сентября 2023 года получат законное право садиться на нижние полки для приема пищи. Соответствующий приказ подписал Минтранс.

«По требованию проводника вагона поездов дальнего следования пассажир, проезжающий на нижней полке, обязан предоставить место у столика пассажиру, проезжающему на верхней полке, для приема пищи», – говорится в документе.

Согласно новым правилам, на завтрак пассажиру отводится 30 минут в период с 7.00 до 10.00, на обед — не более часа с 12.00 до 15.00 и полчаса на ужин с 19.00 до 21.00.