Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о том, что жители многоквартирных домов смогут получать перерасчет платы за вывоз ТКО за период длительного отсутствия, например поездки в командировку или в отпуск.

Минимальный срок отсутствия при этом должен составлять 5 суток.

Как сообщает Российская газета, получать перерасчет смогут и те, кому плата за вывоз мусора начисляется за каждого зарегистрированного в жилом помещении, и тем, для кого плату по-прежнему рассчитывают в зависимости от его квадратуры. А заявление на перерасчет предлагают писать в управляющую компанию.

Вероятно, это новшество не пригодится жителям Каменска-Шахтинского. Во-первых, потому что плату за вывоз ТКО начисляют в городе только по количеству прописанных, во-вторых, потому что платят каменчане региональному оператору напрямую, а не через УК. Кроме того, за перерасчетом в случае длительного отсутствия можно обращаться в офис ООО «Экострой-Дон» и сейчас.