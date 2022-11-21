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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

На телеканале «Культура» стартовал показ телесериала «Тихий Дон» С. Урсуляка

культура

На телеканале «Культура» стартовал показ телесериала «Тихий Дон» С. Урсуляка

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Телесериал Сергея Урсуляка «Тихий Дон», снятый по мотивам романа Михаила Шолохова в 2015 году, вызвал огромный интерес у поклонников художественного кино.

Спустя семь лет после премьеры рейтинги сериала зашкаливают: «8.1» на сайте kinopoisk.ru у новой версии, «8.2» – у самой известной, снятой в 1957 году.
Посмотреть фильм можно 21-25 ноября в 12.30 (повтор в 22.15) в эфире канала «Россия Культура».
Напомним, роли в современном российском «Тихом Доне» исполняют: Евгений Ткачук, Полина Чернышова, Сергей Маковецкий, Людмила Зайцева, Дарья Урсуляк, Никита Ефремов, Наталья Савченко, Анастасия Веденская, Артур Иванов и другие.

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