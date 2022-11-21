В субботу, 19 ноября, Денис Мантуров в сопровождении губернатора Ростовской области Василия Голубева посетил городские химические предприятия – «Комбинат «Каменский» и «Каменскволокно».

О том, что субботним утром в Каменск-Шахтинский приехали высокие гости, местные жители догадались по кортежу из черных внедорожников, проследовавших через «кольцо» на заготзерне в сторону комбината. Дабы частные легковушки не разбавляли делегацию, движение в том районе регулировали сотрудники ГИБДД.

Как сообщает пресс-служба Правительства Ростовской области, Д. Мантуров высоко оценил качество продукции каменских предприятий ОПК и профессионализм сотрудников, позволяющий выполнять задачи по государственному оборонному заказу в полном объеме и в срок и поставлять российским Вооруженным силам необходимую продукцию.