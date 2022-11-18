С 1 декабря по всей России тарифы на коммунальные услуги подорожают на 9%.

Соответствующее постановление на этой неделе подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Не позднее 1 декабря все региональные службы по тарифам должны определить и обнародовать новые размеры тарифов по тепло-, водо-, газо, энергоснабжению, водоотведению и вывозу мусора.

Очередной финансовый стресс обещают россиянам с 1 января, когда будут повышать тарифы на жилищные услуги – содержание и текущий ремонт жилья. Тех домов, которые на общедомовых собраниях самостоятельно определяют размер такой платы, это повышение не коснется. А таких в Каменске – абсолютное большинство. Плата повысится только в муниципальных домах, а также в домах управляющих компаний, использующих муниципальный тариф.