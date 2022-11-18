Вечером 17 ноября областные СМИ раструбили новость о том, что глава администрации Владимир Шевченко принял меры по улучшению качества водоснабжения.

Однако радоваться заголовкам было рано. Каменчане вчитались и обнаружили… пшик. Заголовки новостей не соответствовали сути события.

Оказывается, глава администрации просто проехал по заранее выбранным квартирам в разных районах города, где открыл кран и констатировал: вода прозрачная. Накануне от жителей поступило множество жалоб с видео- и фотодоказательствами того, что из кранов течет жидкость разного цвета — от черного до чайного. Это не считая отравляющих веществ, из-за которых введена ЧС.

Неужели своими визитом в квартиры глава улучшил воду в кранах? Увы, нет. В Каменске-Шахтинском по-прежнему действует режим чрезвычайной ситуации, водопроводная вода считается не пригодной для использования пищи. И сколько еще каменчанам придется носить воду в баклажках с водовозки, никто сказать не может.